В Литве ограничили поездки проживающим в стране российским гражданам в РФ и Белоруссию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В субботу в Литве вступили в силу продленные и расширенные санкции в отношении граждан России и Белоруссии, ранее соответствующее решение принял парламент республики.

Закон о введении ограничительных мер был принят в Литве 3 мая 2023 года и впоследствии неоднократно продлевался. В соответствии с ним приостановлен прием заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан РФ и Белоруссии. От россиян также не принимаются заявления на временное проживание в Литве, за исключением лиц, имеющих действующую шенгенскую или национальную визу, разрешение на проживание в республике или другой стране ЕС. Гражданам РФ запрещено приобретать в Литве недвижимость, действует ряд иных ограничений.

Ранее Сейм Литвы продлил действие документа по 2 мая 2026 года, дополнив его новыми ограничениями для россиян. Так, закон дополнен положением о том, что разрешение на временное проживание, выданное гражданину РФ в Литве, аннулируют, если установят, что он совершал поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев.

Аналогичное ограничение планировалось ввести также для белорусских граждан, но парламентарии не поддержали это решение.

Уточняется, что "данное положение не будет применяться в случаях, когда поездка в эти страны осуществлялась по объективным причинам, не зависящим от гражданина Российской Федерации, а также в случаях, когда граждане являются членами экипажей и работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, либо осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в государства-члены ЕС или из них, либо транзитом через Литву".