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Литовский парламент продлил национальные санкции против россиян и белорусов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Литвы продлил национальные санкции в отношении граждан России и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба законодательного органа.

Согласно Закону о введении ограничительных мер, который был принят в Литве 3 мая 2023 г. и впоследствии продлевался, приостановлен прием заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан РФ и Белоруссии. От россиян не принимаются заявления на временное проживание в Литве, за исключением лиц, имеющих действующую шенгенскую или национальную визу, разрешение на проживание в республике или другой стране ЕС. Гражданам РФ запрещено приобретать в Литве недвижимость, действует ряд иных ограничений.

"Сейм принял поправки в Закон об установлении ограничительных мер", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

В нем уточняется, что действие закона продлевается до 2 мая 2026 года.

В пресс-службе добавили, что парламентарии "приняли решение не вводить новые, более строгие ограничения для граждан Беларуси".

Кроме того, закон дополнен положением о том, что разрешение на временное проживание, выданное гражданину РФ в Литве, аннулируют, если установят, что он совершал поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних 3 календарных месяцев.

"Данное положение не будет применяться в случаях, когда поездка в эти страны осуществлялась по объективным причинам, не зависящим от гражданина Российской Федерации, а также в случаях, когда граждане являются членами экипажей и работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, либо осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в государства-члены ЕС или из них либо транзитом через Литву", - говорится в сообщении.

За принятие поправок проголосовали 115 членов парламента, один воздержался.

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