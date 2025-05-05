Уход Асада от власти в Сирии ощутимо сократил число просителей убежища в ЕС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA) сообщило, что после падения в Сирии режима Башара Асада число заявлений от сирийцев на предоставление убежища в Евросоюзе достигло самого низкого уровня, передает Le Figaro.

"В феврале убежища в Европе запросили 5 тыс. сирийцев, что является исторически низким показателем, не наблюдавшимся более чем за десять лет", - приводит издание в понедельник данные агентства.

По информации EUAA, приход к власти в декабре 2024 года группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ - запрещена в РФ как террористическая) повлек "значительное изменение" в ситуации с предоставлением убежища в Европе: число заявлений снизилось на 70% по сравнению с октябрем 2024 года.

До этого сирийцы были основными бенефициарами защиты ЕС, предоставлявшейся им в 27 государствах Евросоюза.

"Последние статистические данные по предоставлению убежища показывают, насколько важна для Европы стабильность в других регионах", - прокомментировал новую ситуацию член Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Le Figaro также отмечает, что многие европейские страны сразу после прихода к власти ХТШ приостановили рассмотрение запросов об убежище от сирийцев.