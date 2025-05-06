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Макрон заявит сирийскому лидеру о необходимости защиты гражданских лиц

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Сирии в переходный период Ахмедом аш-Шараа потребует защиты всех гражданских лиц, независимо от происхождения или религии, сообщил Елисейский дворец.

Макрон 7 мая примет сирийского лидера и заявит ему, что "борьбу с безнаказанностью необходимо сделать реальностью", а "виновные в зверствах против мирных жителей" должны быть преданы суду, цитируют французские СМИ.

В Елисейском дворце подчеркнули "особенно сильную обеспокоенность" Франции "возобновлением крайне ожесточенных межконфессиональных столкновений" в Сирии.

Сирия Франция Эммануэль Макрон Ахмед аш-Шараа
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