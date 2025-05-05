Поиск

Компания из КНР готова инвестировать $50 млн в производство машин в Афганистане

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая китайская компания Dongfeng Eddie Motors заявила о готовности инвестировать $50 млн в производство автомобилей в Афганистане, сообщили в пресс-центре афганского министерства промышленности и торговли.

"На встрече с заместителем министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадуллой Захидом представители компании Dongfeng Eddie Motors выразили заинтересованность инвестировать $50 миллионов в сектор производства автомобилей в Афганистане в четыре этапа в течение трех с половиной лет", - говорится в сообщении.

В миреВласти Афганистана назначат дипломата на уровне посла в РоссииЧитать подробнее

"Благодаря этим инвестициям появится возможность производить 2 тысячи автомобилей в год, создать рабочие места для 500-700 человек", - уточняет пресс-центр министерства.

Заместитель министра промышленности и торговли приветствовал инвестиции этой компании в страну и охарактеризовал Афганистан как одно из безопасных и надежных мест для инвестиций с соответствующей прибылью.

Захид заверил представителя Dongfeng Eddie Motors, что все отечественные и иностранные инвесторы пользуются равным отношением и получают полную поддержку правительства Афганистана.

"Компания планирует производить в Афганистане высокопроизводительные автомобили, грузовики, машины скорой помощи и автобусы и даже поставлять их афганским клиентам в рассрочку", - отмечается в сообщении.

Dongfeng Motor Corporation - одна из ведущих автомобильных групп Китая. Компания была основана в 1969 году и сегодня занимает значительные позиции на рынке с годовым объемом выпуска более 3,2 млн автомобилей. Главный офис расположен в городе Ухань, а производственные базы находятся в Шияне, Сянъяне, Ухане, Гуанчжоу и ещё 20 городах по всей стране.

Dongfeng Motor входит в Топ-500 крупнейших компаний мира по версии Fortune Global 500. Dongfeng Motor выпускает полный спектр транспортных средств: от коммерческих грузовиков и автобусов до легковых автомобилей, спортивных внедорожников и транспортных средств на альтернативных источниках энергии, включая гибридные и полностью электрические автомобили. Название компании переводится как "Восточный ветер".

Китай Афганистан Dongfeng Motor
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Премьер Румынии подал в отставку

Премьер Румынии подал в отставку

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Все 133 кардинала, которые примут участие в конклаве для избрания папы, прибыли в Рим

Все 133 кардинала, которые примут участие в конклаве для избрания папы, прибыли в Рим
Обострение палестино-израильского конфликта

AP узнало о планах Израиля взять под контроль весь сектор Газа

AP узнало о планах Израиля взять под контроль весь сектор Газа

В Кремле встревожены обстановкой на индо-пакистанской границе

В Кремле встревожены обстановкой на индо-пакистанской границе

Поставщик газа в Приднестровье MET Gas получил лицензию на торговлю газом в Молдавии

Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года

Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года

Индия начала перекрывать подачу воды в Пакистан через плотины в Джамму и Кашмире

Индия начала перекрывать подачу воды в Пакистан через плотины в Джамму и Кашмире

Европа стремится ускорить закачку газа в ПХГ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6317 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне131 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });