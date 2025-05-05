Компания из КНР готова инвестировать $50 млн в производство машин в Афганистане

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая китайская компания Dongfeng Eddie Motors заявила о готовности инвестировать $50 млн в производство автомобилей в Афганистане, сообщили в пресс-центре афганского министерства промышленности и торговли.

"На встрече с заместителем министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадуллой Захидом представители компании Dongfeng Eddie Motors выразили заинтересованность инвестировать $50 миллионов в сектор производства автомобилей в Афганистане в четыре этапа в течение трех с половиной лет", - говорится в сообщении.

"Благодаря этим инвестициям появится возможность производить 2 тысячи автомобилей в год, создать рабочие места для 500-700 человек", - уточняет пресс-центр министерства.

Заместитель министра промышленности и торговли приветствовал инвестиции этой компании в страну и охарактеризовал Афганистан как одно из безопасных и надежных мест для инвестиций с соответствующей прибылью.

Захид заверил представителя Dongfeng Eddie Motors, что все отечественные и иностранные инвесторы пользуются равным отношением и получают полную поддержку правительства Афганистана.

"Компания планирует производить в Афганистане высокопроизводительные автомобили, грузовики, машины скорой помощи и автобусы и даже поставлять их афганским клиентам в рассрочку", - отмечается в сообщении.