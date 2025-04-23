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Власти Афганистана назначат дипломата на уровне посла в России

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Афганские власти в скором времени назначат дипломата на уровне посла страны в Москве, сообщил в среду новостной телеканал TOLOnews с ссылкой на главу МИД Афганистана Амира Хана Муттаки.

Министр объявил об этом на встрече в Кабуле со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым, отметил телеканал.

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Ранее пресс-секретарь афганского МИД Абдул Кахар Балхи сообщил, что "на встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений между Афганистаном и Россией, расширения экономических и торговых связей, а также некоторые региональные вопросы".

17 апреля Верховный суд Российской Федерации огласил решение о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан", тогда включённого в единый федеральный список организаций, признанных террористическими.

Как заявили в МИД РФ, снятие террористического статуса с "Талибана" "открывает дорогу к налаживанию полноценного партнёрства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов".

Афганистан РФ Талибан
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