Еврокомиссия во вторник может представить проект 17-го пакета санкций против РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия во вторник, возможно, обнародует предложения по 17-му пакету санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Как отмечает издание, ожидается, что списки пополнят физические лица, компании и танкеры.

Из-за противодействия ряда стран ЕС пакет не должен предусматривать расширение списков подсанкционных товаров.

Предложения Еврокомиссии по санкциям затем должны будут пройти процесс обсуждений. Санкции ЕС требуют единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС и должны продлеваться каждые шесть месяцев.

В начале мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США. По словам французского министра, санкции потребуются, если Россия не согласится на прекращение огня на Украине.