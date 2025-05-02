ЕС подготовит пакет санкций против РФ, попытается скоординировать его с США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы, европейцы, подготовим 17-й пакет санкций, чтобы поддержать американскую инициативу (по урегулированию конфликта)", - приводят его слова французские СМИ.

Барро подчеркнул, что недавно контактировал с одним из сенаторов США, "чтобы попытаться скоординировать суть и время введения пакетов санкций".

По словам французского министра, санкции потребуются, если Россия не согласится на прекращение огня.

В четверг госдеп сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио призвал европейские страны активнее помогать в решении конфликта на Украине.

В ЕС ранее в этом году уже заявляли о начале работы над 17-м пакетом санкций против РФ.