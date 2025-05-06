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Парламент Эстонии утвердил поправку в закон, лишающую россиян права голоса на местных выборах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии утвердил во вторник поправку в закон о выборах, которая лишает граждан России и Белоруссии права голоса на местных выборах этого года, а неграждан - после муниципальных выборов в октябре.

"В законе о выборах сделала поправка, предусматривающая, что на предстоящих в октябре местных выборах смогут участвовать только граждане Эстонии и ЕС и жители без гражданства возрастом не менее 16 лет и имеющие постоянное место проживания в соответствующих волости или городе", - говорится в сообщении парламента.

В нём также отмечается, что "после выборов нынешнего года право голоса остаётся только у граждан Эстонии и ЕС".

Ранее в местных выборах могли принимать участие и граждане третьих стран, проживающие в стране с долгосрочным или постоянным видом на жительство.

За изменения в законе проголосовали 64 депутата парламента из 101, против были шесть парламентариев.

По данным МВД, по состоянию на 1 ноября 2024 года в Эстонии проживало 78 623 гражданина России, 2 667 граждан Белоруссии и 60 517 лиц без гражданства, имеющих разрешения на проживание. Всего в стране проживают более 1,3 млн человек.

Эстония Белоруссия
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