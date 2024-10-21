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В парламент Эстонии внесли поправки о лишении россиян права голоса на местных выборах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В парламент Эстонии внесли конституционный законопроект, который лишит постоянно проживающих в республике лиц без гражданства, граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, сообщает ERR.

"Четыре из шести фракций парламента выразили поддержку лишению граждан России права голоса. Однако одних слов недостаточно. До муниципальных выборов осталось менее года, и необходимо быстро действовать. Поэтому мы инициируем поправки в Конституцию в дополнение к представленному партией "Отечество" законопроекту об изменении закона о выборах местных самоуправлений", - заявил, представляя законопроект, председатель фракции партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер.

Он отметил, что право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно остаться только у граждан Эстонии и тех стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения.

По его словам, проведенный недавно мониторинг показал, что 38% проживающих в Эстонии граждан России и 52% лиц без гражданства не осудили СВО. "Настроенные таким образом люди не должны играть роль в управлении жизнью Эстонии", - заявил Сеэдер.

Под проектом закона о внесении поправок в Конституцию подписались 28 депутатов парламента из 101.

Премьер-министр, лидер Партии реформ Кристен Михал ранее заявил, что поддерживает идею лишить проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, но признал, что из-за отсутствия в правящей коалиции единства по этому вопросу реализовать инициативу будет непросто. Входящие в коалицию социал-демократы не поддерживают такое решение.

Очередные муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре 2025 года. В случае принятия поправок в Конституцию и в закон о выборах они могут затронуть около 69 000 граждан России и Белоруссии и примерно столько же лиц, не имеющих гражданства. Всего в Эстонии проживает 1,3 млн человек.

Эстония Белоруссия Хелир-Валдор Сеэдер СВО Кристен Михал
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