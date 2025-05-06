Катар заявил, что продолжает быть посредником в достижении перемирия в Газе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Катар продолжает играть роль посредника в попытках добиться перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа, хотя ситуация и остается сложной, заявил во вторник на брифинге представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Мы продолжаем прикладывать усилия, несмотря на трудность ситуации и на сохраняющуюся катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - цитируют западные СМИ его слова.

Он отметил, что Доха продолжает поддерживать контакт со всеми сторонами, вовлеченными в процесс. Он отметил, что нынешние переговоры посвящены проблеме поставок гумпомощи в анклав и предотвращению того, чтобы эта помощь использовалась в корыстных целях. "Помощь нельзя использовать в качестве оружия или разменной монеты", - подчеркнул аль-Ансари.

Ранее стало известно, что израильский кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения военного наступления в секторе Газа. Позднее агентство Associated Press со ссылкой на представителей израильских властей передавало, что новые планы военной операции предусматривают взятие под контроль всего сектора Газа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Вместе с тем газета The Times of Israel со ссылкой на источник сообщала, что ЦАХАЛ развернет наступление в секторе Газа, если соглашение по заложникам с ХАМАС не удастся заключить до конца поездки президента США Дональда Трампа по региону с 13 по 16 мая.