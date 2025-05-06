Поиск

Катар заявил, что продолжает быть посредником в достижении перемирия в Газе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Катар продолжает играть роль посредника в попытках добиться перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа, хотя ситуация и остается сложной, заявил во вторник на брифинге представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Мы продолжаем прикладывать усилия, несмотря на трудность ситуации и на сохраняющуюся катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - цитируют западные СМИ его слова.

Он отметил, что Доха продолжает поддерживать контакт со всеми сторонами, вовлеченными в процесс. Он отметил, что нынешние переговоры посвящены проблеме поставок гумпомощи в анклав и предотвращению того, чтобы эта помощь использовалась в корыстных целях. "Помощь нельзя использовать в качестве оружия или разменной монеты", - подчеркнул аль-Ансари.

Ранее стало известно, что израильский кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения военного наступления в секторе Газа. Позднее агентство Associated Press со ссылкой на представителей израильских властей передавало, что новые планы военной операции предусматривают взятие под контроль всего сектора Газа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Вместе с тем газета The Times of Israel со ссылкой на источник сообщала, что ЦАХАЛ развернет наступление в секторе Газа, если соглашение по заложникам с ХАМАС не удастся заключить до конца поездки президента США Дональда Трампа по региону с 13 по 16 мая.

Катар ХАМАС Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Второй тур голосования за канцлера ФРГ пройдет позднее во вторник

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Мерцу не хватило голосов для избрания на пост канцлера ФРГ в первом туре

Мерцу не хватило голосов для избрания на пост канцлера ФРГ в первом туре

Еврокомиссия во вторник может представить проект 17-го пакета санкций против РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 6 мая

Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Премьер Румынии подал в отставку

Премьер Румынии подал в отставку
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне140 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов205 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });