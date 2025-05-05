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Израиль развернет наступление в Газе, если соглашения по заложникам не будет до отъезда Трампа из региона

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернет наступление в секторе Газа, если с группировкой ХАМАС не удастся заключить соглашение по заложникам до конца поездки президента США Дональда Трампа по региону с 13 по 16 мая, передает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Высокопоставленный представитель сферы обороны сказал, что военные начнут крупное наступление против ХАМАС в секторе Газа под названием "Колесницы Гидеона" (Gideon's Chariots), если соглашения по заложникам с террористической группировкой не будет до завершения визита Трампа в регион на следующей неделе", - пишет издание.

Кабинет безопасности Израиля накануне единогласно одобрил план операции "Колесницы Гидеона", целью которой является военная победа над ХАМАС и освобождение остающихся в секторе Газа заложников, напомнил собеседник издания.

По словам источника, центральный элемент плана - полная эвакуация из зон боев всех жителей сектора Газа на юг анклава. При этом поставки гуманитарной помощи возобновятся после эвакуации жителей на юг и начала операции ЦАХАЛ. Раздачей помощи займутся частные компании, военные будут следить за тем, чтобы грузы не попали в руки к ХАМАС.

Он сказал, что в отличие от прежней модели боевых действий, подразделения ЦАХАЛ останутся в каждом занятом районе и будут действовать как ранее в Рафахе: не дадут вражеским бойцам туда вернуться, ликвидируют любые угрозы, включат район в зону безопасности.

"При любом временном или постоянном соглашении Израиль не будет покидать зону безопасности вокруг Газы, которая должна защитить местные сообщества и не дать провозить оружие контрабандой ХАМАС", - объяснил он.

По его словам, еще одной целью операции будет активизация добровольной иммиграции жителей Газы, особенно находящихся на юге анклава вне зоны контроля ХАМАС, за рубеж.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, что израильский кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения военного наступления в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС Дональд Трамп США
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