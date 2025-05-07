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ЕС требует привлечения к ответственности виновных в насилии на юге Сирии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает жестокие нападения, которые привели к значительному числу жертв на юге Сирии за последние дни, и требует наказания виновных, заявил представитель Европейской внешнеполитической службы.

"ЕС призывает к прекращению насилия по всей стране, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и соблюдению международного гуманитарного права и прав человека при любых обстоятельствах. Мы также призываем к проведению быстрого, прозрачного и беспристрастного расследования, чтобы гарантировать привлечение виновных к ответственности", - говорится в коммюнике.

Соответствующим механизмам ООН и организациям гражданского общества должен быть предоставлен доступ в этот район и возможность внести свой вклад в установление фактов, требуют в ЕС.

"Эти инциденты еще раз подчеркивают необходимость выполнения переходными властями своих обязанностей по поддержанию порядка и защите населения по всей Сирии. (...) ЕС готов поддержать Сирию в этих усилиях", - подчеркивается в заявлении.

В документе содержится призыв к внешним игрокам, в частности к Израилю, "в полной мере уважать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии". В ЕС полагают, что недавние атаки Израиля способны подорвать стабильность, обострить межконфессиональную напряженность и поставить под угрозу мирный политический переход.

СМИ сообщали о вооруженных столкновениях в последние дни на юге Сирии, жертвами которых стали, прежде всего, проживающие в этом районе друзы. Израиль, нанесший ряд воздушных ударов по сирийским правительственным целям, развернул войска на сирийской границе в целях защиты друзов.

Израиль ООН Евросоюз Сирия
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