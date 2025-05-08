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Северная Корея осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - КНДР в четверг запустила неопознанную баллистическую в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал пуск, но не предоставил подробностей", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что в последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет, предположительно малой дальности, 10 марта, когда Южная Корея и Соединенные Штаты начали совместные весенние военные учения.

Северная Корея ракета пуск
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