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В Южной Корее предполагают, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные считают, что Север в четверг осуществил пуски нескольких баллистических ракет малой дальности, сообщает "Ренхап".

"Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) заявил, что зафиксировал запуск, вероятно, нескольких баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении.

"Наши военные усилили наблюдение на случай повторного запуска и поддерживают полную боеготовность, одновременно активно обмениваясь информацией о баллистических ракетах Севера с Соединенными Штатами и Японией", - добавили в ОКНШ.

Ранее сообщалось, что военные Южной Кореи зафиксировали ракетный пуск с территории КНДР.

Агентство напомнило, что в последний раз Пхеньян запустил баллистические ракеты, предположительно, малой дальности, 10 марта, когда Южная Корея и Соединенные Штаты начали совместные весенние военные учения.

"Ренхап" обращает внимание, что "Северная Корея воздерживалась от крупных провокаций в этом году после возвращения Трампа".

КНДР неоднократно проводила испытания оружия в ответ на совместные учения Сеула и Вашингтона, но "в этом году предпочел использовать больше риторики, а не проводить крупные провокации, например, с использованием баллистических ракет большой дальности", отмечает агентство.

Южная Корея ОКНШ КНДР баллистические ракеты
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