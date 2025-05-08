Поиск

Москва и Пекин призвали Японию отмежеваться от милитаризма

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти Японии должны извлечь уроки из своей истории и отмежеваться от милитаризма, считают президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Стороны полагают, что официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни (храм, где поклоняются душам воинов, погибших за Японию и императора и где похоронены некоторые военные преступники - ИФ) и других моментов истории, полностью отмежеваться от милитаризма, принесшего в прошлом горе и страдания народам стран мира и самой Японии", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в великой отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин КНР Си Цзиньпин Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Си Цзиньпин считает важным укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского

Лукашенко заявил, что "немного задержался" у власти

Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в РФ

Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 8 мая

Европарламент оставил процесс вступления Турции в ЕС замороженным

Европарламент оставил процесс вступления Турции в ЕС замороженным

Серия взрывов произошла в пакистанском городе Лахоре

В Южной Корее предполагают, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне152 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана45 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });