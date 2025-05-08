Москва и Пекин призвали Японию отмежеваться от милитаризма

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти Японии должны извлечь уроки из своей истории и отмежеваться от милитаризма, считают президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Стороны полагают, что официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни (храм, где поклоняются душам воинов, погибших за Японию и императора и где похоронены некоторые военные преступники - ИФ) и других моментов истории, полностью отмежеваться от милитаризма, принесшего в прошлом горе и страдания народам стран мира и самой Японии", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в великой отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.