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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Премьер-министр Японии направил подношение в ассоциируемый с японским милитаризмом храм

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава правительства Японии Фумио Кисида в связи с началом традиционного двухдневного весеннего фестиваля направил ритуальное подношение в синтоистский храм Ясукуни, который связывают с японским милитаризмом, передает агентство "Киодо".

"Кисида направил в Ясукуни "масакаки" (ритуальное подношение - ИФ), однако (...) скорее всего, как и ранее, воздержится от личного посещения", - отмечает агентство.

Расположенный в Токио храм Ясукуни азиатские страны традиционно связывают с японским милитаризмом.

Год назад Кисида также направлял в Ясукуни подношение, но не посещал его лично.

Визиты японских высокопоставленных чиновников в токийский храм вызывают резкую реакцию в Пекине, Сеуле и Пхеньяне, где их рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации.

В Ясукуни хранятся поминальные таблички с именами 2,5 млн японских военнослужащих - жертв военных конфликтов. Среди них таблички с именами 14 военачальников времен Второй мировой войны, которые были осуждены в Китае как военные преступники.

Ясукуни Япония
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