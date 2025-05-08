Европарламент одобрил предложение ЕК по изменению правил заполнения газохранилищ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) одобрил в четверг законопроект, направленный на снижение цен на газ путем введения большей гибкости в правилах заполнения газовых хранилищ, сообщила пресс-служба ЕП.

Законопроект принят 425 голосами "за", 106 - "против" и 43 депутата воздержались.

Тем самым одобрено предложение Еврокомиссии о продлении схемы хранения газа ЕС от 2022 года до 31 декабря 2027 года. В противном случае срок ее действия истек бы в конце 2025 года.

"Это положение призвано обеспечить безопасность поставок газа в преддверии зимнего сезона", - поясняется в коммюнике ЕП.

Сообщается, что депутаты Европарламента "внесли несколько поправок для ослабления напряженности на газовом рынке, поскольку спекуляции вокруг существующего обязательного целевого показателя заполнения в 90% к 1 ноября каждого года привели к росту стоимости заполнения хранилищ летом".

Европарламент предложил снизить целевой показатель заполнения с 90% до 83%, который должен быть достигнут в любой момент времени между 1 октября и 1 декабря каждого года.

Государствам-членам будет разрешено отклоняться на четыре процентных пункта от целевого показателя заполнения в случае неблагоприятных рыночных условий, таких как перебои с поставками или высокий спрос.

Еврокомиссия может дополнительно увеличить это отклонение еще на четыре процентных пункта, если такие рыночные условия сохранятся.

Однако государствам-членам придется гарантировать, что суммарно последствия гибкости и отступлений не приведут к снижению общих обязательств по заполнению хранилищ ниже 75%.

Евродепутаты настаивают, что "государства-члены должны воздержаться от хранения газа российского происхождения". Они также призывают к немедленным санкциям ЕС "против импорта российского газа, включая СПГ".

Теперь представители Европарламента приступят к переговорам с польским председательством Совета ЕС по окончательному тексту закона. Первый раунд переговоров запланирован на 13 мая.