Поиск

Европарламент одобрил предложение ЕК по изменению правил заполнения газохранилищ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) одобрил в четверг законопроект, направленный на снижение цен на газ путем введения большей гибкости в правилах заполнения газовых хранилищ, сообщила пресс-служба ЕП.

Законопроект принят 425 голосами "за", 106 - "против" и 43 депутата воздержались.

Тем самым одобрено предложение Еврокомиссии о продлении схемы хранения газа ЕС от 2022 года до 31 декабря 2027 года. В противном случае срок ее действия истек бы в конце 2025 года.

"Это положение призвано обеспечить безопасность поставок газа в преддверии зимнего сезона", - поясняется в коммюнике ЕП.

Сообщается, что депутаты Европарламента "внесли несколько поправок для ослабления напряженности на газовом рынке, поскольку спекуляции вокруг существующего обязательного целевого показателя заполнения в 90% к 1 ноября каждого года привели к росту стоимости заполнения хранилищ летом".

Европарламент предложил снизить целевой показатель заполнения с 90% до 83%, который должен быть достигнут в любой момент времени между 1 октября и 1 декабря каждого года.

Государствам-членам будет разрешено отклоняться на четыре процентных пункта от целевого показателя заполнения в случае неблагоприятных рыночных условий, таких как перебои с поставками или высокий спрос.

Еврокомиссия может дополнительно увеличить это отклонение еще на четыре процентных пункта, если такие рыночные условия сохранятся.

Однако государствам-членам придется гарантировать, что суммарно последствия гибкости и отступлений не приведут к снижению общих обязательств по заполнению хранилищ ниже 75%.

Евродепутаты настаивают, что "государства-члены должны воздержаться от хранения газа российского происхождения". Они также призывают к немедленным санкциям ЕС "против импорта российского газа, включая СПГ".

Теперь представители Европарламента приступят к переговорам с польским председательством Совета ЕС по окончательному тексту закона. Первый раунд переговоров запланирован на 13 мая.

Еврокомиссия Европарламент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Си Цзиньпин считает важным укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского

Лукашенко заявил, что "немного задержался" у власти

Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в РФ

Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 8 мая

Европарламент оставил процесс вступления Турции в ЕС замороженным

Европарламент оставил процесс вступления Турции в ЕС замороженным

Серия взрывов произошла в пакистанском городе Лахоре

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне152 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана45 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });