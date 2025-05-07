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Глава Еврокомиссии призывает к отказу от импорта российских энергоносителей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение импорта российских энергоносителей будет отвечать фундаментальным интересам безопасности Евросоюза.

"С начала прошлого года импорт энергоносителей из России слегка подскочил. Поэтому нам предстоит предпринять последнее усилие для постепенного устранения импорта российского ископаемого топлива. Вот для чего служит "дорожная карта", которую мы представили вчера", - сказала глава ЕК, выступая в среду на сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Она напомнила, что представленный накануне проект плана по отказу ЕС от российских энергоносителей предлагает, в частности, запрет на заключение новых контрактов с Россией, а также импорта со спотового рынка не позднее конца 2025 года.

"Мы будем работать над тем, чтобы запретить весь оставшийся импорт российского газа, как трубопроводного, так и СПГ, не позднее конца 2027 года. И усилим также контроль над "теневым флотом" России. Эпоха российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она отметила, что "некоторые продолжают говорить, что нам следует вновь открыть российские газовые и нефтяные краны". "Это было бы ошибкой исторического масштаба, и мы не допустим этого", - сказала глава ЕК.

"Зависимость от России наносит ущерб не только нашей безопасности, но и нашей экономике", - утверждала фон дер Ляйен.

Еврокомиссия представила 6 мая проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей. "Дорожная карта", согласно коммюнике ЕК, предусматривает "постепенное удаление российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС.

ЕК Урсула фон дер Ляйен Евросоюз РФ
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