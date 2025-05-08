Эстония планируют создать военную базу в Нарве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Силы обороны Эстонии планируют создать в приграничном с Россией и преимущественно русскоговорящем городе Нарва военную базу батальонного масштаба, сообщила в четверг пресс-служба вооруженных сил республики.

"Речь идет о создании в городе Нарва военной базы для Сил обороны, поскольку потребность в присутствии в Нарве существует уже давно", - сказал командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило на встрече с мэром Нарвы Катри Райк.

Он отметил, что создать базу следовало бы как можно скорее, но сначала Центр оборонных инвестиций должен создать подходящую инфраструктуру. Военный городок должен быть способен вместить подразделение батальонного размера вместе с техникой и при необходимости принять дополнительные подразделения.

Мерило выразил надежду, что общество Нарвы позитивно воспримет военную базу.

Как сказала Райк, город Нарва "начал конструктивный диалог с Силами обороны и Государственным центром оборонных инвестиций по поводу военной базы". "В дальнейшем город считает важным общение с жителями Нарвы", - заявила она, отметив необходимость "еще раз разъяснить им идею базы Сил обороны".