Эстония прекращает переговоры с Россией о навигационном фарватере на Нарве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Попытки Эстонии договориться в Россией по вопросу навигационного фарватера на пограничной реке Нарва не принесли результатов, поэтому эстонская сторона выходит из переговоров, заявляют в МИД Эстонии.

"Россия не согласилась с совместным измерением русла реки с целью уточнения местоположения фарватера и, следовательно, контрольной линии Эстонии (в Эстонии пограничную линию называют контрольной линией, поскольку между странами нет действующего договора о границе - ИФ), и не дала нам ответа о расхождениях во мнениях", - сказала на пресс-конференции замминистра иностранных дел Эстонии по правовым и консульским вопросам Керли Вески.

По ее словам, за последний год республика пыталась договориться с Россией несколькими способами, но безуспешно. Весной 2025 года МИД выступил с новым предложением к России о расположении буев на период навигации, но и это не привело к результату, сказала Вески.

"Именно поэтому мы решили прекратить переговоры с Россией по теме навигационных буев, потому что у нее нет перспектив", - заявила замминистра.

Заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны в области пограничной охраны Вейко Коммусаар добавил, что отсутствие сотрудничества в установке буев затрудняет судоходство по реке Нарва. По его словам, эстонские пограничники усиливают охрану контрольной линии.

29 мая министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил порталу ERR, что, если не будет достигнуто соглашение с Россией, Эстония установит пограничные буи в своих территориальных водах.