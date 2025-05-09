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Военный парад в Минске пройдет вечером 9 мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад, посвященный 80-летию Победы, начнется в Минске 9 мая вечером по 20:30 по местному и московскому времени, сообщили в Минобороны республики.

"Военный парад в ознаменование 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн. Начало военного парада в 20 часов 30 минут", - сообщил заместитель министра обороны страны Александр Науменко на пресс-конференции в Минске.

В воздушной части парада планируют принять участие 12 вертолетов и 27 самолетов, из которых четыре единицы авиационной техники - авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" на самолетах Су-30СМ - будут представлять Российскую Федерацию, остальные - Белоруссию.

В составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета.

"Из них 30 представляют силовые структуры и ведомства Республики Беларусь и три расчета от наших гостей, от иностранных государств", - уточнил Науменко.

Помимо представителей России, в параде также примут участие знаменные группы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Почетный караул Народно-освободительной армии Китая.

Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека.

"Что касается механизированной колонны, то отмечу, что в ней примут участие 26 парадных расчетов. Всего в составе парадных расчетов задействовано 275 единиц техники и еще 60 готовы для того, чтобы принять участие в параде", - рассказал замминистра обороны.

Предполагается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 9 мая будет присутствовать на военном параде на Красной площади в Москве, а во второй половине дня - в Минске.

Александр Лукашенко Белоруссия
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