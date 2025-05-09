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В Новосибирске прошел военный парад, посвященный 80-летию Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в ознаменование 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в центре Новосибирска на площади Ленина, передал корреспондент "Интерфакса".

Открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса, далее последовала историческая часть - знаменные группы курсантов Новосибирского высшего военного института войск национальной гвардии РФ со штандартами десяти фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны и парадный расчет роты пехоты, летчиков и моряков в форме этого времени.

Торжественным маршем прошли военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск национальной гвардии, подразделения Росгвардии, ФСИН, МЧС и МВД, авиационного кадетского корпуса им. В.Покрышкина, а также юнармейцы.

Впервые в строю прошли студенты специальности "Правоохранительная деятельность" Новосибирского техникума им. Косыгина.

Всего на главную площадь города вышло около 2,5 тыс. человек и более 30 единиц боевой техники, в торжественном прохождении войск гарнизона в составе парадных расчетов приняло участие более 100 участников специальной военной операции.

Традиционно возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34 "Новосибирский колхозник".

Впервые в составе механизированной колонны прошли боевая машина пехоты БМП-2М и боевая разведывательная машина БРМ-1КМ, оборудованные защитой от беспилотных летательных аппаратов (FPV-типа).

В составе механизированной колонны войск Новосибирского гарнизона также были представлены бронированные автомобили "Тигр", противодиверсионные машины "Тайфун-М", бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, БТР-82АМ, транспортно-заряжающие машины из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", мобильные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", радиорелейные станции Р-416ГМ, тропосферные станции Р-431А, комплексы "Редут-2УС".

После 30-летнего перерыва по решению руководства Новосибирского высшего военного командного училища на параде состоялось показательное выступление курсантов училища с выполнением различных строевых приемов с оружием (карабинами).

Завершился военный парад в Новосибирске выносом на площадь Ленина увеличенной копии Знамени Победы, после парада в Новосибирске началось шествие "Бессмертного полка".

Новосибирск Бессмертный полок
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