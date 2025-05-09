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Рябков обусловил сохранение ДСНВ изменениями в политике США на российском направлении

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Никаких перспектив сохранения ДСНВ не будет в отсутствие кардинальных изменений к лучшему в политике США на российском направлении, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"5 февраля будущего года срок действия договора официально истекает, в тексте предусмотрено продление однократное на пять лет. Все, что на эту тему мы могли сказать, мы сказали давно, задолго до нынешней ситуации в наших отношениях с США и полной не просто пробуксовке, полного паралича, полной остановки диалога по стратегической стабильности", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать публикации ряда экспертов, согласно которым в ДСНВ можно внести поправку для его продления.

"Мы в принципе считаем, что если не произойдет кардинальных изменений к лучшему в политике США на российском направлении, никаких перспектив сохранения именно этого договора не будет", - подчеркнул Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков
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