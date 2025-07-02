МИД РФ не видит оснований для возобновления действия ДСНВ в полном формате

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Москве пока не видят оснований для полноформатного возобновления действия Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ в текущих условиях не просматривается. Россия неоднократно обозначала предпосылки для возможного перезапуска договорного процесса", - сказала она на брифинге.

"Ключевым препятствием остается нынешнее состояние требующих исправления двусторонних российско-американских отношений. И, конечно, Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ: неделимость безопасности, равноправное и взаимовыгодное взаимодействие, признание неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений", - отметила она.

Захарова подчеркнула: "Что касается нового документа на этот счет, российские подходы будут корректироваться в соответствии с всесторонним анализом эволюции ситуации в сфере международной безопасности, стратегической стабильности. Не вижу смысла забегать вперед".