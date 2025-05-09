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США поставили Польше партию танков Abrams новейшей версии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Партия американских танков Abrams последней версии M1A2SEPv3 прибыла в Польшу, сообщил в пятницу заместитель министра национальной обороны страны Павел Бейда.

"Еще 19 американских танков M1A2SEPv3 Abrams уже в Польше. Скоро они поступят на вооружение польской армии", - сообщил он в соцсетях.

На вооружении польской армии уже стоит 116 танков Abrams предыдущих версий, ранее, в начале года, были поставлены 38 танков в новой модификации.

Abrams M1A2SEPv3 отличают применение композитной брони, усовершенствованные системы управления огнем, позволяющие вести точный огонь во время движения танка, возможность стрельбы осколочно-фугасными снарядами и ряд других улучшений.

США Польша Abrams
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