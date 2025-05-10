Ереван опроверг сообщение Баку об обстрелах позиций азербайджанской армии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении опровергло сообщение Азербайджана об обстреле позиций азербайджанской армии армянской стороной.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что якобы 10 мая в районе 09:55 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном участке границы, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе Минобороны Армении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что 9 мая в районе 22:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах Сюникской области на юге Армении, в результате чего повреждена крыша жилого дома.

"Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хнацахе и выступить с публичными разъяснениями", - отметили в ведомстве.

Ранее в субботу министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле азербайджанских военных со стороны вооруженных сил Армении.