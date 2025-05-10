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В Баку обвинили военных Армении в обстреле азербайджанских позиций

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана в субботу заявило об обстреле азербайджанских военных со стороны вооруженных сил Армении.

"10 мая в 09:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Чямбярякского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - отмечается в информации.

Кроме этого, Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в распространении дезинформации. "Министерство обороны Армении, распространив информацию о якобы открытом подразделениями азербайджанской армии огне в направлении населенного пункта Ханазах и повреждении жилого дома, пытается сформировать у международной общественности ложное мнение и подготовить почву для очередной провокации. Данное заявление не соответствует действительности и носит характер дезинформации. Заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам", - подчеркивает ведомство.

По информации Минобороны, подразделениями азербайджанской армии были предприняты лишь адекватные ответные меры в указанном направлении.

Азербайджан Армения
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