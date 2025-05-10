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Подъем затонувшей яхты мультимиллионера Линча приостановлен из-за гибели водолаза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Операция по подъему со дна яхты мультимиллионера Майка Линча, утонувшей у берегов Сицилии в августе 2024 года, приостановлена из-за гибели 39-летнего водолаза, сообщает в субботу The Guardian.

Специалист умер во время подготовительных работ под водой в пятницу, причины смерти выясняются. Предполагается, что он плохо себя почувствовал при погружении.

Яхта 2008 года постройки пошла ко дну во время бури близ сицилийского населенного пункта Портичелло. Всего на борту находились 22 человека. Погибли семь человек, в том числе британский предприниматель, мультимиллионер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, председатель совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер.

Майк Линч Сицилия
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