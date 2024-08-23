С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела всех погибших

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Итальянские спасатели в пятницу извлекли с затонувшей у берегов острова Сицилия люксовой яхты тело шестого погибшего и тем самым завершили поисковую операцию. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану Италии.

AP отмечает, что личность последней найденной жертвы еще не установили. Вероятно, это дочь британского предпринимателя Майка Линча - 18-летняя Ханна.

Ранее на этой неделе с яхты подняли тела пяти человек, их всех опознали. Всего, как сообщалось, пропавшими без вести считались шесть человек.

В частности, обнаружили тела самого Линча, председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его супруги Джуди, а также адвоката Кристофера Морвилло и его жены Неды.

Яхта Bayesian длиной в 56 метров пошла ко дну во время бури в понедельник утром близ сицилийского населенного пункта Портичелло. По одной из версий, на судне сначала сломалась мачта, после чего оно потеряло устойчивость и затонуло, сообщала газета Corriere della Sera. Согласно другой версии, из-за бури на судно за очень короткое время попало очень большое количество воды, и по этой причине оно ушло на дно.

Всего на борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасателям удалось обнаружить 15 выживших. Тело одного погибшего обнаружили в день крушения.