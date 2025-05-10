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США перебросили в Японию эскадрилью истребителей F-35B Корпуса морской пехоты

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Штаты в субботу перебросили на авиабазу Ивакуни в Японию эскадрилью истребителей пятого поколения F-35B, следует из сообщения американского Корпуса морской пехоты.

Самолеты морпехов дополнят авиационную группировку США на авиабазе, расположенной на юге японского острова Хонсю.

"Это позволяет Корпусу морской пехоты обеспечивать оперативную готовность, как того требует договор между США и Японией о взаимном сотрудничестве и безопасности", - отмечается в сообщении.

Весной 2026 года США также планируют разместить 48 истребителей F-35A на авиабазе Мисава на севере острова Хонсю. Они должны заменить базирующиеся там американские истребители F-16.

В апреле на авиабазу Мисава прибыли четыре американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с авиабазы Дайс, штат Техас. Как заявили тогда в Тихоокеанском командовании ВВС США, целью является тренировка американских ВВС совместно с союзниками в проведении "миссий стратегического сдерживания в целях укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Указывалось также, что "такие развертывания продолжают прочное сотрудничество в области безопасности с Японией и поддерживают совместную способность быстро и решительно реагировать на любые вызовы, возникающие в Индо-Тихоокеанском регионе".

США Корпус морской пехоты Япония Ивакуни F-35B
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