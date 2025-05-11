Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 мая

Путин предложил Киеву прямые переговоры в Стамбуле, инициативу поддержал Трамп, Пакистан готов соблюдать прекращение огня

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Путин не исключил продления приуроченного к Дню Победы перемирия "после анализа того, что произойдет в эти несколько дней". Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьезные переговоры, которые не должны стать прологом к довооружению Киева. Путин также анонсировал разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- Дональд Трамп поддержал инициативу Путина о возобновлении российско-украинских переговоров. "Потенциально великий день для России и Украины!" - написал президент США в соцсети Truth Social. Он добавил, что после завершения конфликта на Украине наступит "совершенно новый мир, гораздо лучше", и пообещал работать с обеими сторонами, чтобы это случилось.

- МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении перемирия. Пакистанский МИД заявил о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня. Ранее замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Исламабад на протяжении нескольких часов нарушает перемирие, Нью-Дели принимает ответные меры.

- Трамп сообщил о большом прогрессе в торговых переговорах США и Китая. По словам американского президента, стороны "в дружественной, но конструктивной манере" договорились о перезагрузке отношений.

- США перебросили в Японию эскадрилью истребителей F-35B Корпуса морской пехоты.