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Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах США и Китая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги первой встречи в Швейцарии американской и китайской делегаций на переговорах по торговле между двумя странами.

"Достигнут большой прогресс. (...) Состоялась очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Многое обсуждено, многое согласовано. Мы хотим, чтобы на благо как Китая, так и США, Китай стал более открытым для американского бизнеса", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента, стороны "в дружественной, но конструктивной манере" договорились о перезагрузке отношений.

Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн провели накануне в Женеве первый раунд переговоров, которые планируется возобновить в воскресенье.

Это была первая официальная встреча сторон с глазу на глаз с тех пор, как Трамп ввел пошлины размером 145% в отношении Китая, а Пекин ответил пошлинами в 125% на большинство американских товаров и контролем над экспортом редкоземельных элементов.

Китайское агентство "Синьхуа" охарактеризовало субботние переговоры как "важный шаг на пути к разрешению спора".

Как считают мировые СМИ, целью нынешних переговоров является деэскалация торговой войны, но не ее прекращение. Тем не менее, по оценке The New York Times, "исход торговых переговоров, которые продолжатся в воскресенье, может определить траекторию развития мировой экономики".

Министерство коммерции КНР сообщило ранее, что с приходом в США нового правительства Вашингтон принял ряд "незаконных и необоснованных односторонних тарифных мер, которые в значительной степени повлияли на китайско-американские торговые отношения, серьезно нарушили международный экономический и торговый порядок, создали серьезные проблемы для восстановления и роста мировой экономики".

Однако, как добавили в торговом ведомстве, "китайская сторона (...) на основе всесторонне

CША Дональд Трамп Китай переговоры
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