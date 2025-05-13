Си Цзиньпин призвал страны мира не вести торговых войн

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин вновь выступил против попыток вести торговые войны в мире, сообщают во вторник официальные китайские СМИ.

На церемонии открытия министерской встречи в Пекине в рамках форума по сотрудничеству Китая и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) он отметил, что "в торговых войнах не бывает победителей", а "гегемония приведет лишь к самоизоляции"

"В век невиданных изменений и множества переплетающихся рисков сохранять мир и стабильность, а также продвигать международное развитие и процветание можно только посредством сотрудничества", - добавил китайский лидер.



