Лидер ультраправых во Франции призывает провести референдум по иммиграции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Председатель крайне правого французского "Национального объединения" Жордан Барделла настаивает на том, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон организовал референдум по вопросам иммиграционной политики.

"Я призываю президента воспринимать французских граждан всерьез и организовать референдум по иммиграции", - сказал Барделла во вторник в эфире телеканала TF1.

Лидер ультраправых объяснил эту необходимость тем, что вопрос контроля над иммиграцией чрезвычайно беспокоит французское население.

Кроме того, Барделла напомнил, что настаивает на роспуске Национального собрания для проведения осенью досрочных выборов.

"Есть только один выход из охватившего нас политического кризиса - организация новых выборов", - сказал Барделла.

В соответствии со статьей 11 Конституции, вопросы иммиграционной политики не могут выноситься на обсуждение на референдуме, отмечает газета Le Figaro.



