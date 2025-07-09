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В штаб-квартиру французского "Национального объединения" пришли с обыском

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В штаб-квартире французской ультраправой партии "Национальное объединение" утром 9 июля провели обыск, сообщил лидер партии Жордан Барделла. Телеканалу BFMTV проведение обыска подтвердили в прокуратуре Парижа.

"Сегодня утром два десятка вооруженных полицейских в бронежилетах, а также два следователя провели обыск в штаб-квартире "Национального объединения", в том числе в офисах руководителей партии", - написал Барделла в соцсети X.

Он отметил, что полиция изъяла все бухгалтерские документы партии, при этом партию не уведомили об основаниях для обыска.

"Все документы по избирательным кампаниям партии находятся в руках судебной власти", - добавил он и назвал эти следственные действия "покушением на плюрализм и мирную передачу власти".

Предварительное следствие в отношении "Национального объединения" ведется с июля 2024 года и касается финансирования избирательных кампаний перед президентскими выборами 2022 года, выборами в парламент Франции 2022 года и выборами в Европарламент 2024 года, уточнили в прокуратуре. Цель расследования - установить, прибегала ли партия к чрезмерному числу займов у физических лиц во время предвыборных кампаний.

Правила финансирования избирательных кампаний не запрещают займы у физических лиц, однако нужно выполнить ряд условий, и займы должны иметь лимит, объясняет Le Figaro.

Европарламент Франция Национальное объединение Жордан Барделла Прокуратура Парижа
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