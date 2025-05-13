В Эстонии полиция задержала осквернивших памятник Бронзовый солдат

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии полиция задержала двух молодых людей, которые в субботу осквернили памятник Освободителю Таллина от немецких фашистов, известный как Бронзовый солдат.

"Это несовершеннолетние подростки", - сообщила газете Postimees начальник Ида-Харьюского полицейского участка Инна Тоутер.

Памятник был изрисован белой краской с оскорбительными надписями.

Монумент находится на Военном кладбище, эстонский военный музей организовал его очистку.

По словам руководителя оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер, это уже не первый случай за последние годы, когда Бронзовый солдат подвергается вандализму.

В 2007 году решением правительства памятник был перенесен из центра города на Военное кладбище, что привело к массовым волнениям русскоговорящего населения, в ходе которых погиб проживавший в Эстонии гражданин России Дмитрий Ганин. Его убийцы до сих пор не найдены.