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В Эстонии осквернен памятник освободителю Таллина от фашистов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Таллине на Военном кладбище вандалы осквернили памятник освободителю Таллина от фашистов, известный как Бронзовый солдат.

В минувшую субботу памятник был разрисован белой краской, на него нанесли оскорбительные надписи, сообщила в воскресенье газета Postimees.

"Мы возбудили дело о правонарушении по факту вандализма. По имеющейся на данный момент информации, вандалов было двое, их личности пока не установлены. Патруль прочесал окрестности вчера вечером, но найти нарушителей не удалось", сказал руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер.

Полиция находится на связи с управляющим кладбищем - Эстонским военным музеем, который организует очистку памятника.

В День Победы возложить венки и цветы к монументу пришли сотни жителей города, российские дипломаты и российские соотечественники.

По словам Вахера, последние годы Бронзовый солдат неоднократно подвергался актам вандализма.

В 2007 году решением правительства памятник был перенесен из центра города на Военное кладбище, что привело к массовым волнениям русскоговорящего населения, в ходе которых погиб проживавший в Эстонии гражданин России Дмитрий Ганин. Его убийцы до сих пор не найдены.

Таллин Эстония Бронзовый солдат
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