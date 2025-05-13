Вучич заверил главу Евросовета в стремлении Сербии следовать по европейскому пути

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Членство в Евросоюзе остается однозначным политическим выбором Сербии, заявил президент этой страны Александр Вучич в ходе визита во вторник в Белград председателя Европейского совета Антониу Кошты.

"Следовать европейскому пути, ускорить интеграцию – это однозначно политическая воля Сербии", - приводит слова Вучича издание Euractiv.

По словам президента, Сербия "поддерживает территориальную целостность всех стран мира, включая Украину".

Со своей стороны, Кошта заявил журналистам, что, как заверил его Вучич, "интеграция в ЕС остается высшим приоритетом" как для главы сербского государства, так и для нового правительства страны, отмечает издание.

На прошлой неделе Вучич принял участие в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

Ранее в прошлом месяце глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что "любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято европейской стороной небезразлично".

Пять стран Западных Балкан – Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия, имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС.

В конце апреля представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье заявил журналистам, что страны-кандидаты на членство в ЕС должны следовать внешнеполитическим директивам Брюсселя.

"Сербия – страна-кандидат на вступление в ЕС, и мы хотели бы рассчитывать, что она является надежным партнером относительно общих принципов, ценностей, безопасности и процветания. И нам нужно, чтобы Сербия была верна этому стратегическому направлению", - отметил Мерсье.

По его словам, ЕС предельно ясен со своими странами-партнерами в части того, что их отношения с Россией в условиях продолжающегося конфликта с Украиной не могут выстраиваться как обычно.