Поиск

Вучич заверил главу Евросовета в стремлении Сербии следовать по европейскому пути

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Членство в Евросоюзе остается однозначным политическим выбором Сербии, заявил президент этой страны Александр Вучич в ходе визита во вторник в Белград председателя Европейского совета Антониу Кошты.

"Следовать европейскому пути, ускорить интеграцию – это однозначно политическая воля Сербии", - приводит слова Вучича издание Euractiv.

По словам президента, Сербия "поддерживает территориальную целостность всех стран мира, включая Украину".

Со своей стороны, Кошта заявил журналистам, что, как заверил его Вучич, "интеграция в ЕС остается высшим приоритетом" как для главы сербского государства, так и для нового правительства страны, отмечает издание.

На прошлой неделе Вучич принял участие в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

Ранее в прошлом месяце глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что "любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято европейской стороной небезразлично".

Пять стран Западных Балкан – Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия, имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС.

В конце апреля представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье заявил журналистам, что страны-кандидаты на членство в ЕС должны следовать внешнеполитическим директивам Брюсселя.

"Сербия – страна-кандидат на вступление в ЕС, и мы хотели бы рассчитывать, что она является надежным партнером относительно общих принципов, ценностей, безопасности и процветания. И нам нужно, чтобы Сербия была верна этому стратегическому направлению", - отметил Мерсье.

По его словам, ЕС предельно ясен со своими странами-партнерами в части того, что их отношения с Россией в условиях продолжающегося конфликта с Украиной не могут выстраиваться как обычно.

ЕС ЕК Еврокомиссия Евросовет Сербия Александр Вучич Антониу Кошта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Конфликт Индии и Пакистана

Моди заявил, что ВС Индии взяли верх над Пакистаном

Моди заявил, что ВС Индии взяли верх над Пакистаном

Уиткофф и Келлог приедут в Турцию для наблюдения за переговорами между РФ и Украиной

Уиткофф и Келлог приедут в Турцию для наблюдения за переговорами между РФ и Украиной

Слуцкий заверил, что российские переговорщики будут в Стамбуле 15 мая

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Из Турции в Россию вернулись почти все туристы, застрявшие из-за задержек рейсов

Из Турции в Россию вернулись почти все туристы, застрявшие из-за задержек рейсов

Си Цзиньпин призвал страны мира не вести торговых войн

Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing

Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing

Цена Brent стабилизировалась у $64,8 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 13 мая

Фондовые индексы США сильно выросли в понедельник

Фондовые индексы США сильно выросли в понедельник
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6362 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });