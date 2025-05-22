Глава дипломатии ЕС обсудила с руководством Сербии сближение страны с союзом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Темы сближения Сербии с Евросоюзом и проблемы региона стали основными на встречах главы европейской дипломатии Каи Каллас с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом и председателем Скупщины (парламента) страны Аной Брнабич. Об этом сообщае сербский телерадиоканал РТС.

Мацут на встрече подчеркнул однозначную европейскую ориентацию Сербии, заявил о необходимости ускорить процесс европейской интеграции Сербии и выразил уверенность в том, что в ближайшее время состоятся переговоры о конкретных шагах в этом направлении.

По словам премьер-министра, Сербия полностью привержена процессам реформ с целью приведения законодательства страны в соответствие с критериями ЕС, осознает важность реформ, прежде всего, для граждан Сербии.

Каллас заявила, что при рассмотрении любых перспектив Сербии прежде всего необходим диалог Белграда и Приштины.

Глава европейской дипломатии прибыла в Белград накануне, тогда же провела встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, с которым обсудила ключевые геополитические проблемы, ситуацию с обеспечением безопасности в регионе, а также европейскую интеграцию Сербии и диалог Белграда и Приштины.

Из Белграда в рамках балканского турне Каллас отправится в Приштину, а затем посетит Скопье (Северная Македония).