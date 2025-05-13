Турция на сезонной основе поделится с Египтом плавучим СПГ-терминалом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Турция уже летом 2025 года поделится с Египтом плавучей установкой регазификации и хранения СПГ (FSRU), сообщает турецкая госкомпания Botas.

Летом спрос на газ в Турции снижается, а в Египте на лето приходится пик спроса. Таким образом, это судно будет работать в течение нескольких лет в двух странах для удовлетворения сезонно колеблющегося спроса.

Турция создала огромные мощности по приему СПГ (44,6 млрд куб. м в год), которые используются крайне неравномерно: в среднем в 2024 году они были загружены на 27%, но в феврале 2025 года, когда страна обновила рекорд импорта СПГ, процент загрузки терминалов достиг 90%.