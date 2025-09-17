Турция в июле нарастила импорт трубопроводного газа на 17%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Турция в июле 2025 года импортировала суммарно 3,913 млрд куб. м природного газа (по трубам и через СПГ), что на 9% больше, чем годом ранее (3,575 млрд куб. м), сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

С начала года поставки выросли на 23% - до 33,529 млрд куб. м.

Рост потребления (и, соответственно, импорта) газа связан со сниженной выработкой электроэнергии гидроэлектростанциями, что заставляет увеличивать загрузку газовых электростанций. Пониженная выработка ГЭС наблюдается непрерывно с декабря 2024. Оперативные данные национальной энергетической биржи EPIAS показывают, что в августе и сентябре невысокая выработка ГЭС по-прежнему была заметной проблемой для национальной энергетики.

Газопроводы

Импорт трубопроводного газа в июле 2025 вырос на 17% - до 3,634 млрд куб. м, за 7 месяцев - на 16%, до 23,770 млрд куб. м.

Поставки газа из России, от "Газпрома" , составили в июле 1,775 млрд куб. м (на 20% выше, чем годом ранее), с начала года достигли 12,741 млрд куб. м (+23%).

Из Азербайджана в июле пришло 1,004 млрд куб. м (вровень с прошлым годом), с начала года - 6,796 млрд куб. м (+2%).

Со стороны Ирана в июле было получено 854 млн куб. м, что на 38% больше, чем годом ранее (619 млн куб. м). Существенный рост поставок по этому коридору стал следствием начала в этом году своповых поставок газа через Иран из Туркменистана.

СПГ

Поставки сжиженного природного газа в июле 2025 года были на летнем минимуме - 279 млн куб. м или 215 тыс. тонн (-40%). Это минимальный уровень за последние четыре года.

С начала лета рынок АТР предлагает за СПГ намного более привлекательную цену, чем европейский, перетягивая на себя свободные объемы.

В данных МЭА нет прямого указания на перечень поставщиков СПГ, однако известно, что по долгосрочному контракту СПГ в республику поставляет Алжир; встречаются единичные спотовые поставки из других стран, в том числе из США.

Турецкие терминалы по приему СПГ в июле работали с чрезвычайно низкой, 7-процентной, загрузкой; два из пяти терминалов не приняли ни одного груза, показывают данные МЭА.

Средний показатель использования мощностей турецких терминалов СПГ за 2024 год был 27%, в феврале 2025 года достигалась 90-процентная загрузка.