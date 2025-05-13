Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он намерен отдать распоряжение об отмене санкций в отношении Сирии.

"После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (...) я распоряжусь отменить санкции против Сирии, чтобы дать ей шанс", - сказал Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Он отметил, что Вашингтон уже предпринимает шаги для нормализации отношений с Сирией, и позднее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио проведет в Турции встречу с главой сирийского МИД.

Ранее во вторник газета The National (ОАЭ) со ссылкой на источники сообщала, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа может отправиться в среду в Саудовскую Аравию, пока Трамп находится там с визитом. Ожидается, что на возможной встрече лидеров будут обсуждаться санкции США против Сирии.



