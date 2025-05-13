Поиск

Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он намерен отдать распоряжение об отмене санкций в отношении Сирии.

"После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (...) я распоряжусь отменить санкции против Сирии, чтобы дать ей шанс", - сказал Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Он отметил, что Вашингтон уже предпринимает шаги для нормализации отношений с Сирией, и позднее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио проведет в Турции встречу с главой сирийского МИД.

Ранее во вторник газета The National (ОАЭ) со ссылкой на источники сообщала, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа может отправиться в среду в Саудовскую Аравию, пока Трамп находится там с визитом. Ожидается, что на возможной встрече лидеров будут обсуждаться санкции США против Сирии.


США Сирия Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что Рубио и другие официальные лица США отправятся в Стамбул

Финляндия планирует сузить ж/д колею для повышения военной мобильности

Финляндия планирует сузить ж/д колею для повышения военной мобильности
Конфликт Индии и Пакистана

Моди заявил, что ВС Индии взяли верх над Пакистаном

Моди заявил, что ВС Индии взяли верх над Пакистаном

Уиткофф и Келлог приедут в Турцию для наблюдения за переговорами между РФ и Украиной

Уиткофф и Келлог приедут в Турцию для наблюдения за переговорами между РФ и Украиной

Слуцкий заверил, что российские переговорщики будут в Стамбуле 15 мая

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Из Турции в Россию вернулись почти все туристы, застрявшие из-за задержек рейсов

Из Турции в Россию вернулись почти все туристы, застрявшие из-за задержек рейсов

Си Цзиньпин призвал страны мира не вести торговых войн

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });