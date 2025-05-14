Глава Минфина США заявил, что Штаты склоняются к ослаблению санкций против Сирии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен ослаблять санкции против Дамаска, сообщил в среду министр финансов США Скотт Бессент.

"Министерство финансов рассчитывает на ослабление санкций для стабилизации ситуации и приближения мира в Сирии", - написал Бессент в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил намерение снять санкции с Сирии. Он отметил, что Вашингтон уже предпринимает меры для нормализации отношений с Сирией, и позднее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио проведёт в Турции встречу с главой сирийского МИД Асаадом Аш-Шибани.

Во вторник Трамп в рамках турне по Ближнему Востоку встретился в Саудовской Аравии с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Встреча была организована наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Кроме того, в дистанционном формате к встрече присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В МИД Сирии положительно оценили поддержку, которую президент США Дональд Трамп выразил Дамаску.