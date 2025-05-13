Первая в этом месяце мощная вспышка произошла на Солнце

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мощная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце во вторник. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X. Предварительный балл - X1.2. Это первое событие данного класса после примерно 1,5 месячного перерыва", - говорится в сообщении.

По данным ученых, вспышка произошла на западном краю Солнца, частично за его краем, поэтому опасности для Земли не представляет.

Отмечается, что есть вероятность прихода к планете потоков тяжелых заряженных частиц, которые могут нести угрозы только для спутников.

"Максимум излучения зарегистрирован в 18:38 по Москве. Сейчас уровень излучений спадает", - сказали ученые.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.