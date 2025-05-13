Франция рассчитывает на поддержку США по санкциям против РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе хотели бы полагаться на взаимодействие с США по вопросу санкций против России.

"Мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты были с нами по вопросу санкций", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 вечером во вторник.

По его мнению, санкции имели эффект, и ЕС с их помощью поддерживал Украину.

"Мы делали максимум из того, что можно было сделать", - считает французский президент.

"Мы передали огромное количество снарядов, огромное количество систем. Мы втрое увеличили производство, и все, что производим, отправляется на Украину", - сообщил Макрон.