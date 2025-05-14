В Париже сообщили об участии сенатора США Грэма в подготовке санкций против России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Французская сторона вместе с американскими партнерами, в частности сенатором Линдси Грэмом (внесен в 2024 году в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), работает над мощными санкциями в отношении России, заявил BFMTV глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, нынешних ограничительных мер против России недостаточно, поэтому, "нужно готовить разрушительные санкции", "которые позволят задушить российскую экономику". По этой теме министр сотрудничает с Грэмом, с которым 15 мая встретится в Турции.

В апреле американский сенатор Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.