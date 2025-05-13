Макрон считает, что Украина осознает невозможность возвращения утраченных территорий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 вечером во вторник заявил, что власти Украины не исключают отказа на переговорах с РФ от утраченных территорий.

По его словам, у украинской стороны "достаточно ясности, чтобы говорить", что Киев не сможет вернуть утраченные в результате конфликта с Россией территории.

Макрон подчеркнул, что не желает, чтобы ситуация переросла в мировую войну. "Мы не хотим развязать третий мировой конфликт", - сказал французский президент.

Он добавил, что предполагаемая роль европейских военных на Украине не в том, чтобы находиться на линии фронта между двумя странами.