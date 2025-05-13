Макрон готов возобновить контакты с Путиным после прекращения огня на Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности "снова говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как на Украине прекратятся боевые действия.

"Я сделаю это просто прозрачным образом при тесной координации с моими европейскими партнерами", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 вечером во вторник.

Французский президент считает, что диалог с Путиным необходим.

В этом интервью Макрон также высказал мнение, что Украина осознает невозможность возвращения утраченных в конфликте с Россией территорий.