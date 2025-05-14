Трамп заявил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует развитие Ирана, но не допустит создания Тегераном ядерного оружия.

"Они не станут ядерной державой. Позвольте мне просто объяснить. Я полностью поддерживаю Иран. Я хочу, чтобы у них была замечательная страна и они зарабатывали много денег", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Телеканал, комментируя заявление, напоминает, что оно прозвучало на фоне переговоров между двумя странами по иранской ядерной программе и отмене Вашингтоном антииранских санкций.

Сам факт переговоров, а также то, что обе страны выразили готовность разрешать споры дипломатическим путем, "является своего рода прорывом (...), но признаков устойчивого прогресса очень мало", отмечает Fox News.

"Центральным вопросом остается требование Ирана дать ему возможность продолжать обогащать уран для своей ядерной программы, которая, как он настаивает, носит мирный характер, однако США называют обогащение "красной линией", говорится в публикации.